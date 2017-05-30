На рынке платежного процессинга состоялась крупная сделка

Процессинговая компания First Data официально объявила о приобретении конкурирующего платежного процессора CardConnect за 750 млн долл

Крупнейший платежный процессор First Data заключит сделку на $750 млн. Сумма сделки включает погашение задолженности CardConnect.

First Data в среднем обрабатывает транзакций на сумму 2,2 трлн долл в год. В сравнении с этой цифрой соответствующий показатель CardConnect — 26 млрд долл в год — кажется незначительным.

Выручка CardConnect в 2016 году составила около 589 млн долл. А убытки — 16 млн.

First Data заплатит 15 долл за акцию CardConnect, что на 10% дороже биржевой стоимости. Это приобретение станет крупнейшим для компании с 2015 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google собирает данные миллиардов транзакций по кредитным картам. По мнению представителей компании, это поможет доказать, что ее онлайн-реклама побуждает людей совершать покупки.

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