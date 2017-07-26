Софтфорк или хардфорк: что произойдет с биткоином 1 августа

Необходимость масштабирования сети может привести к расколу биткоина

Если вы следите за происходящим в биткоин-сообществе, то наверняка знаете, что в ближайшие дни сеть Bitcoin столкнется с некоторыми изменениями в протоколе. Вокруг 1 августа, когда может состояться активируемый пользователями софтфорк, его сторонники и противники активно ведут дискуссии. Даже среди экспертов нет единства относительно того, к чему приведут изменения. Больше всего беспокоит сообщество вероятность того, что биткоин расколется надвое.

Редакция PaySpace Magazine предлагает разобраться, что же может случиться с биткоином 1 августа и как это повлияет на сеть.

1. Что такое софтфорк и хардфорк?

И то, и другое является изменениями в протоколе.

Софтфорк — это изменение в программном протоколе, при котором только ранее действующие блоки и транзакции становятся недействительными. Поскольку старые узлы могут распознавать новые блоки как действительные, софтфорк является обратно совместимым изменением.

Хардфорк — это радикальное изменение протокола, которое делает ранее недействительные блоки и транзакции действительными (или наоборот). При хардфорке необходимо, чтобы все узлы и пользователи обновились до последней версии программного протокола. Хардфорк — это необратимый отход от предыдущей версии блокчейна, при котором новая версия не принимает информацию от узлов, запущенных в более ранних версиях.

2. Что такое UASF и UAHF?

UASF (User Activated Soft Fork) — активируемый пользователями софтфорк.

Это механизм, при котором активация софтфорка происходит в указанную дату, определяемую полными узлами сети (нодами). Эту концепцию иногда называют экономическим большинством, поскольку она требует значительной поддержки и координации в отрасли. UASF объединен с активацией Segregated Witness (SegWit) — обновлением протокола, которое направлено на оптимизацию размера блока. Предложение получило название BIP 148. Именно его активация и запланирована на 1 августа.

UAHF (User Activated Hard Fork) — активируемый пользователями хардфорк.

Разработчики добавляют обязательное правило, чтобы изменить программное обеспечение узла. Эти изменения делают ранее недействительные блоки действительными после указанного дня, что не требует применения большей части мощности хэша. Bitmain, крупная майнинговая компания, объявила «Чрезвычайный план действий против UASF (BIP148)» на случай применения софтфорка.

3. Что привело к необходимости UASF/UAHF?

У биткоина есть несколько давно известных слабых мест.

SegWit — это обновление, предлагаемое командой разработчиков Bitcoin Core. Предполагается, что оно способно решить проблемы биткоина. Но некоторые пользователи, майнинговые фермы (то есть Bitmain) и компании (то есть Bitcoin Unlimited) не поддерживают эту идею. Таким образом, реализация SegWit может разделить надвое всю систему Bitcoin: некоторые пользователи и майнеры примут новые стандарты, а другие продолжат использовать старую версию кода. Поэтому сообществом рассматриваются различные варианты, чтобы избежать этого и сохранить единый блокчейн транзакций.

4. Существуют ли прецеденты применения софтфорка или хардфорка?

Все пользователи криптовалют сталкиваются с ними регулярно.

Так, каждая транзакция попадает в блокчейн. Во время майнинга, разные люди имеют разную цепочку транзакций. До того, как будет реализована самая длинная цепь, можно сказать, что в цепи есть форк.

Самым показательным примером UASF и UAHF является история Ethereum.

В апреле-мае 2006 года Ethereum начал проект DAO. Но спустя месяц из-за хакерской атаки было потеряно денег держателей на сумму около $55 млн. В связи со случившимся, были предложены три решения:

Смириться с кражей и ничего не делать;

Откатить блокчейн до времени перед взломом (хардфорк);

Признать все транзакции в кошельки хакера недействительными и вернуть деньги назад (софтфорк).

Сообщество Ethereum предпочло второй вариант, хоть это и вызвало недовольство некоторых пользователей. Они настаивали на том, что «Код есть закон» — это основополагающая концепция мира криптовалют. Эти пользователи смирились с кражей, в результате чего появился второй блокчейн. С тех пор первая цепь известна как Ethereum (ETH), а вторая — как Ethereum Classic (ETC).

5. Как реализация UASF или UAHF повлияет на Bitcoin?

Существует огромное количество возможных сценариев. Если один из этих планов будет принят, дальнейшие события будут зависеть от действий пользователей и майнеров.

Основными возможными сценариями считаются:

Большинство пользователей и майнеров согласны с решением. В этом случае все будет в порядке, форка не будет, останется только одна ветка.

Большинство пользователей согласны с решением, а майнеры ничего не делают. Если пользователи в большинстве (51% и больше), то будет одна ветка. Если число пользователей составляет менее 51%, то будет две ветки: форк пользователей и форк майнеров. При этом, если число пользователей вырастет и достигнет более 51%, блоки в форке майнеров будут заменены блоками в форке пользователей. Майнеры уничтожатся.

Пользователи и майнеры не могут договориться. В этом случае большая группа может организовать атаку на меньшую. Транзакции в меньшей группе опасны, поскольку их можно уничтожить.

У этих сценариев могут быть самые разные последствия. К примеру, меньшая группа может устоять в атаке и внести некоторые изменения в протоколы и алгоритмы. Остается только ждать 1 августа и следить за новостями.

ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ: Блокчейн — что дальше: эксперты обсудили применение технологии

По материалам cointelegraph.com