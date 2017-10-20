ТОП-100 брендов, которым клиенты доверяют больше всего

Рейтинг в этом году возглавили технологические компании

Коммуникационное агентство Cohn & Wolfe представило ежегодный рейтинг 100 самых аутентичных брендов. Первое место в 2017 году занял американский гигант электронной коммерции Amazon. В пятерку лидеров, кроме Amazon, вошли другие технологические компании: Apple, Microsoft, Google и PayPal.

Аутентичность бренда — это не только его хорошее восприятие. 62% потребителей, опрошенных в ходе исследования во всем мире, отметили, что скорее совершат покупку товара у компании, бренд которой считают аутентичным.

Потребители оценивали бренды по трем ключевым атрибутам, из которых, по их мнению, и складывается аутентичность бренда:

надежность — в это понятие входят как обещания, данные брендом потребителю, так и непосредственное качество его товаров;

уважение — речь идет о конфиденциальности личных данных потребителей;

подлинность — под подлинностью потребители имели в виду как уникальность бренда, так и его репутацию, выполнение всех данных обещаний.

В ходе исследования было опрошено более 15 000 потребителей на 15 рынках в период с мая по июнь текущего года. Потребители делали свой выбор из 1400 брендов. В прошлогоднем рейтинге первую строчку занял Disney. А в тройку самых аутентичных брендов в мире вошли BMW и Microsoft.

ТОП-100 самых аутентичных компаний мира (2017)

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