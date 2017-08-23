Важные достижения Украины за 26 лет: мнение экспертов

С Днем Независимости, Украина!

Украина отмечает 26 лет независимости. За эти годы было множество побед и неудач, успехов и провалов. Но нельзя не согласиться с тем, что страна меняется, развивается, достигает результатов в разных отраслях. По сути, именно сейчас Украина делает первые шаги как самостоятельное государство. В обществе очень часто встречаются негативные и скептические мнения о достижениях Украины за годы независимости. Однако не оценив то, что уже сделано, мы не сможем двигаться дальше и достигать еще большего.

Редакция PaySpace Magazine спросила у нескольких экспертов, какие достижения Украины за 26 лет им кажутся самыми важными. Эти люди работают в разных отраслях, но их объединяет одно: они принимают непосредственное участие в трансформации Украины.

26 лет на самом деле — не такой уж маленький срок для страны. И можно было бы сделать больше. Но я уверен, что у нас все еще впереди. Главное — Украина за это время оформила основные признаки государственности — на уровне с языком, флагом, гимном и гербом у нас есть своя национальная валюта, которая доказала свою жизнеспособность.

Также важно, что наше государство полноценно представлено на международной арене — посольствами и представительствами в международных организациях: ООН, МВФ, Мировом банке, ЕБРР и т.д. Но что самое главное — выросло первое постсоветское молодое поколение. Те, кто родились после распада Союза, только недавно закончили университеты и очень скоро станут важной экономической силой, которая, надеюсь, создаст спрос на новые институты и новую парадигму развития государства.

В 2004 году, накануне выборов, я слышал такой вопрос: есть ли в Украине демократия? На что последовал ответ: вы можете точно сказать, кто победит в выборах? Нет? Значит — демократия есть.

Так вот, на мой взгляд, самое главное достижение Украины за годы ее независимости — то, что мы сегодня не знаем наперед результатов выборов.

Cамым большим достижением я считаю рождение и сохранение гражданского общества, тем более активного гражданского. Без этого общества, которое чувствует и реагирует на несправедливость и кризисы, не было бы сегодняшней Украины. В это общество я искренне верю, как верю и в позитивные изменения.

Еще один феномен – невероятное волонтерское движение, на котором реально создали практически с ноля боеспособную армию и спасли много жизней и судеб. Также уже рождается та критическая масса молодых и прогрессивных людей, которые готовы брать ответственность и «лупать скалу».

После 20-летнего дрейфа в сторону рабского братства с РФ мы смогли выносить, родить и отстоять свою независимость и суверенитет. Это самое важное достижние.

Каждый день все вместе мы строим сильную технологичную Украину, и результаты этой работы — очень важное достижение на пути независимости страны. С момента выпуска первой банковской карты Mastercard в Украине прошло более 20 лет, так что сфера безналичных платежей – почти ровесник независимости, и успехи отрасли можно назвать одним из показательных достижений за этот период. Еще в 2011 году доля безналичных расчетов в общем объеме всех потребительских платежей на украинском рынке составляла всего 8%, сейчас — уже более 38%. Мы устойчиво приближаем безналичное будущее в Украине.

Любое появление Украины в списке лидеров и первопроходцев внушает гордость за свою страну. Мир с интересом наблюдает за историей марсолета MarsHopper от украинских разработчиков и перспективным украинским стартапом Grammarly. Эти и другие решения заявляют о нашей стране как о законодателе инновационной моды.

Для нас в Mastercard важным достижением стало то, что Киев в 2015 году стал пятым городом в мире, где работает открытая модель оплаты проезда в метро — с бесконтактной картой Mastercard любого банка мира. Еще одним важным достижением недавних лет стало появление в Украине 3G интернета, что в свою очередь помогло сделать скачок в развитии цифровой коммерции, которая в прошлом году продемонстрировала самый большой в Европе показатель роста — 35%. С распространением 3G и приходом 4G мы ожидаем в дальнейшем быстрого развития мобильной коммерции.

Набирающий обороты процесс бюджетной децентрализации — это одно из главных достижений, которое ускорит экономический рост страны и принесет много других долгосрочных позитивов. Если говорить конкретно о финансовой индустрии, то здесь Украине удалось перепрыгнуть несколько эволюционных ступеней, например, в качестве электронного банкинга, скорости, удобстве и безопасности платежных решений и прочих услугах. В этой области наши потребители ожидают и получают уровень финансового обслуживания не хуже, а иногда лучше, чем в Западной Европе или США.

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