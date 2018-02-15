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European Central Bank
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European Central Bank
15.02.2018
Наличным средствам нет жизнеспособной альтернативы — ЕС
12.02.2018
В ЕС рассказали, почему центробанки боятся криптовалют
07.09.2017
Блокчейн еще недостаточно развит — ЕЦБ и Банк Японии
05.07.2016
ЕЦБ представил новую купюру номиналом 50 евро
06.05.2016
ЕЦБ не планирует отказываться от бумажных денег
2
06.04.2016
Могут ли центральные банки тоже стать банкротами?
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
02.02.2016
В Еврозоне планируется запуск сети мобильных P2P-платежей
16.10.2015
В ЕС растет количество безналичных платежей и операций по картам
23.07.2015
Европейский центробанк обеспокоен ростом карточного мошенничества
20.07.2015
Поддельных банкнот евро стало меньше — ЕЦБ
08.06.2015
Европейский Центробанк планирует комплексную проверку банков еврозоны
04.11.2014
В Европе начала работу единая система банковского надзора
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
27.10.2014
Старейший банк мира провалил стресс-тест и может продать свой бизнес
22.08.2014
Европейский Центробанк определил системно значимые платежные системы
04.08.2014
Завершился переход на единую платежную зону евро (SEPA)
25.07.2014
Сайт Европейского Центробанка был взломан
30.05.2014
Европейский Центробанк озвучил свою позицию по Bitcoin
23.05.2014
Европейский Центробанк сфокусируется на мобильных и инновационных платежах
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