Криптовалюта – это быстрая и надежная система платежных транзакций, которая основана на новейших технологиях и не контролируется ни одним правительством. Bitcoin – это первая и самая известная из множества криптовалют, а также одноименная единица денег, которая обращается внутри системы.

Самая значимая особенность Биткоина с точки зрения экономики в том, что это цифровой товар с ограниченным предложением. Его алгоритм устроен таким образом, что может существовать максимум 21 миллион единиц, каждая из которых также называется "биткоин". График эмиссии определен заранее программой. После того, как будут сгенерированы последние монеты, их количество не будет изменяться. Экономика Биткоина построена на дефляционной модели.

Каждый участник сети, владеющий кошельком, может совершать мгновенные операции по обмену биткоин, расчету за услуги или покупке товаров без посредников. То есть покупатель передает деньги напрямую продавцу. Не нужно идти в банк или вносить деньги на другой кошелек. Как и всякая валюта, Биткоин имеет свой курс. Новые монеты создаются посредством процесса под названием майнинг.

Этот рынок активно развивается и расширяется. Поэтому мы предоставляем самые актуальные новости Биткоин со всего мира и Украины, экспертные мнения, анализ Bitcoin и прогноз Bitcoin от ключевых лиц отрасли.