Европейский политик оказался в центре инвестиционной аферы

Аферисты выдали себя за премьер-министра Мальты

Премьер-министр Мальты, известный поклонник блокчейна и криптовалют, неожиданно стал жертвой криптовалютных мошенников. Злоумышленники создали фальшивый аккаунт политика и использовали его в своей схеме.

Так, высокопоставленные мальтийские чиновники не раз заявляли о своей приверженности новым технологиям. Глава Ассоциации банкиров Мальты в интервью назвал блокчейн «мечтой банкира», а премьер-министр Джозеф Мускат называл криптовалюты «будущим денег».

Однако таким дружелюбным отношением чиновников в итоге воспользовались мошенники. В частности, личность премьер-министра Муската была использована группой злоумышленников, которые создали его фейковый аккаунт в Instagram, чтобы завлечь людей в инвестиционную аферу, связанную с биткоином.

В одной из записей профиля говорилось, что все желающие могут связаться с неким Ван Вэйем для инвестиций в биткоин. Инвесторам обещалась «огромная отдача от инвестиций в течение месяца».

На данный момент фальшивый аккаунт премьер-министра все еще активен. У него чуть больше 1,3 тыс подписчиков, среди которых граждане Мальты и политические деятели. Некоторые фотографии в аккаунте, по всей видимости, были взяты из официального профиля Муската с 15 тыс подписчиков. Помимо этого, о его подлинности говорит верификационная отметка Instagram. В описании страницы отмечается, что аккаунт ведет лейбористская партия.

На данный момент создатели поддельного аккаунта не были идентифицированы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что опасный вирус атаковал клиентов банков на протяжении 5 лет. Специалисты “Лаборатории Касперского» сообщили подробности о вредоносной кампании Dark Tequila, нацеленной на жертв в Мексике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утечка данных: какие отрасли больше всего интересуют мошенников

По материалам bitcoinist.com.