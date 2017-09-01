Срез знаний: ТОП-5 тестов PaySpace Magazine по истории финансов

1 сентября – отличный повод проверить, что вы знаете о деньгах, e-commerce, банковских картах и мобильных платежах

Ко Дню знаний редакция PaySpace Magazine собрала самые популярные тесты ресурса и предлагает пользователям проверить свои знания.

ТЕСТ №1

Банковские карты есть в кошельке практически у каждого. Но мало кто разбирается в их истории. В какой стране они появились впервые, когда это произошло, и какими инновациями могут похвастаться карты сегодня? Уверены, что знаете ответы на эти вопросы – пройдите тест и убедитесь.

Пройти тест про карты

ТЕСТ №2

Сегодня доллар – самая узнаваемая валюта мира. Но даже если вы сто раз держали в руках зеленые банкноты – не рассчитывайте, что сможете правильно ответить на все вопросы теста. Вот например, кто изображен на купюре $2?

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ТЕСТ №3

История денег, уходящая далеко в века, может прерваться. Эксперты пророчат скорую смерть наличных и масовый переход на мобильные платежи. Пока этого не случилось, предлагаем вспомнить, что мы знаем о содержимом наших кошельков.

Пройти тест про деньги

ТЕСТ №4

Есть несколько версий того, когда был продан первый товар через Интернет и что приобрел покупатель-первопроходец в e-commerce. Пиццу, книгу, или наркотики – укажите свой вариант в ответах.

Пройти тест про e-commerce

ТЕСТ №5

Смартфон уже стал необходимым атрибутом нашей жизни. Но пока немногие готовы доверить этому устройству свои деньги. Перед тем как передать смартфону финансовые дела, предлагаем разобраться, что нам известно о передовом опыте в мобильных платежах.

Пройти тест про мобильные платежи

Отвечайте на вопросы и следите за новыми тестами PaySpace Magazine!

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