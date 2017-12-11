Криптомарафон 2017: первая онлайн-конференция по криптовалютам в СНГ

Итоги 2017 года и прогнозы на 2018 от настоящих практиков криптомира

16-18 декабря состоится онлайн-конференция на тему криптовалют от настоящих специалистов, практиков и экспертов. В рамках мероприятия любой человек из любой точки СНГ сможет получить все ответы на вопросы без необходимости ехать в столицу.

Обязательно нужно присутствовать, если вы:

ничего не знаете о криптовалютах, но очень хотите разобраться

делаете или планируете свое ICO

начинающий предприниматель

инвестор или инвест-консультант

финансовый специалист

владелец крупного бизнеса

ТОП-менеджер в компании

маркетинговый специалист

Первая онлайн-конференция по блокчейну и криптовалютам в СНГ это:

выступления 48 спикеров

24 часа полезного контента

5000 участников с Украины, Казахстана и России

Криптомарафон ведут лучшие спикеры с реальной практикой и опытом во всех сферах, связанных с блокчейном и криптовалютами, а именно:

ЭКСПЕРТЫ И ПРАКТИКИ ПО ICO расскажут о том, как не потерять деньги при инвестировании, поделятся полезными лайфхаками, и посоветуют как отличить проект, который просто пытается «срубить» денег от проекта, которому реально необходимо финансирование.

СПИКЕРЫ ПО ФОНДАМ И ТРЕЙДИНГУ, эксперты специализирующиеся на стратегиях инвестирования, создании криптовалютного портфеля, расскажут сколько можно заработать, и какие биржи для этого стоит выбирать.

СПИКЕРЫ ПО МАЙНИНГУ разберут и дадут ответы на самые актуальный вопросы: о законности такого заработка и его доходности, о прогнозах на 2018 год и самых выгодных площадках для майнинга.

СПИКЕРЫ ПО БИЗНЕСУ И БЛОКЧЕЙНУ помогут понять что такое «блокчейн», какие профессии он создает и как их получить, как смарт-контракты помогают бизнесу не зависеть от недобросовестных поставщиков, как на этом зарабатывать, независимо от того, где вы живете.

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PSM50 (промокод на билет VIP — дает скидку 50%).

PSM19 (промокод для билета платинум — дает цену 19 долларов вместо 29 долларов).

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