Криптомарафон 2017: первая онлайн-конференция по криптовалютам в СНГ

Итоги 2017 года и прогнозы на 2018 от настоящих практиков криптомира
16-18 декабря состоится онлайн-конференция на тему криптовалют от настоящих специалистов, практиков и экспертов. В рамках мероприятия любой человек из любой точки СНГ сможет получить все ответы на вопросы без необходимости ехать в столицу.
Обязательно нужно присутствовать, если вы:
- ничего не знаете о криптовалютах, но очень хотите разобраться
- делаете или планируете свое ICO
- начинающий предприниматель
- инвестор или инвест-консультант
- финансовый специалист
- владелец крупного бизнеса
- ТОП-менеджер в компании
- маркетинговый специалист
Первая онлайн-конференция по блокчейну и криптовалютам в СНГ это:
- выступления 48 спикеров
- 24 часа полезного контента
- 5000 участников с Украины, Казахстана и России
Криптомарафон ведут лучшие спикеры с реальной практикой и опытом во всех сферах, связанных с блокчейном и криптовалютами, а именно:
ЭКСПЕРТЫ И ПРАКТИКИ ПО ICO расскажут о том, как не потерять деньги при инвестировании, поделятся полезными лайфхаками, и посоветуют как отличить проект, который просто пытается «срубить» денег от проекта, которому реально необходимо финансирование.
СПИКЕРЫ ПО ФОНДАМ И ТРЕЙДИНГУ, эксперты специализирующиеся на стратегиях инвестирования, создании криптовалютного портфеля, расскажут сколько можно заработать, и какие биржи для этого стоит выбирать.
СПИКЕРЫ ПО МАЙНИНГУ разберут и дадут ответы на самые актуальный вопросы: о законности такого заработка и его доходности, о прогнозах на 2018 год и самых выгодных площадках для майнинга.
СПИКЕРЫ ПО БИЗНЕСУ И БЛОКЧЕЙНУ помогут понять что такое «блокчейн», какие профессии он создает и как их получить, как смарт-контракты помогают бизнесу не зависеть от недобросовестных поставщиков, как на этом зарабатывать, независимо от того, где вы живете.
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- PSM50 (промокод на билет VIP — дает скидку 50%).
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