В Днепре пройдет пятый всеукраинский FORUM ZAKUPKI

Forum Zakupki – самое масштабное мероприятие в Украине о государственных и коммерческих закупках, где представители бизнеса и государства обмениваются опытом

Этой осенью форум проводится в пятый раз и отправляется из Киева в Днепр, Харьков, Одессу и Львов. 28 сентября мероприятие будет проходить в Днепре. На сайте конференции можно узнать больше о мероприятии, ознакомиться с программой и купить билеты.



Форум станет местом встречи для изучения практического опыта на примерах кейсов и позволит участникам получить ответы на свои вопросы во время личных консультаций с экспертами. Вы узнаете, как эффективно создавать электронные закупки и избегать самых распространенных ошибок при участии в тендерах.

Forum Zakupki будет полезен

руководителям бизнеса;

опытным и начинающим поставщикам;

закупщикам государственных организаций и коммерческих компаний.

Кроме традиционных докладов лучших экспертов в сфере закупок, на Форуме будут и новые форматы, интересные и полезные для участников: публичная консультация для каждого желающего и business speed dating с экспертами.

Среди спикеров Forum Zakupki:

Юрий Голик, советник главы ДнепрОГА по вопросам региональных реформ

Нелли Стельмах, и.о. директора по вопросам материально-технического обеспечения ПАО «Укргаздобыча»

Оксана Ферчук, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua и онлайн-сервиса обмена документами “Вчасно”

Наталья Шаповал, вице-президент Киевской Школы Экономики (KSE), руководитель экономико-политических исследований

Денис Селин, заместитель главы правления ГО «Платформа Громадський контроль»

Виктор Нестуля, директор программы инновационных проектов Transparency International Ukraine

Александр Никитенков, руководитель направления тендерного сопровождения юридической компании «Правое дело»

Анна Теселько, руководитель проекта «Публичные аукционы» торговой площадки Zakupki.Prom.ua

Каким был предыдущий Форум, вы можете увидеть в этом ролике https://goo.gl/KdDSBs.

Репортаж с предыдущего формума — Все Prozorro: торги госимуществом и тендеры для бизнеса — репортаж с Forum Zakupki