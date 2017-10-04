В Киеве пройдет конференция Ukrainian Blockchain Day

Крупнейшее мероприятие о майнинге, криптовалютах и блокчейне в 2017 году – Ukrainian Blockchain Day!

Это не скучное собрание. Это — комьюнити-платформа для всех, кто готов открыто делиться знаниями о блокчейн-технологиях и строить новое будущее уже сегодня.

Хедлайнер – звезда Уолл-стрит и один из самых влиятельных людей в криптоиндустрии, бывший вице-президент JP Morgan, Тон Вейс.

В программе мероприятия – сильнейшие блокчейн-эксперты планеты, чьи идеи способны изменить мир.

Не имеет значения, где вы живете и чем занимаетесь, уже имеете собственный бизнес, работаете по найму или находитесь в поиске своего дела. Приходите на главное блокчейн-событие года, присоединяйтесь к нашему сообществу, объединенному идеей непрерывного развития. Начните создавать свое будущее с нами.

Дата – 30 октября 2017 года

Место – Киев, Октябрьский дворец

Количество участников – более 2000

Организатор – CryptoBand

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться на форум, приобрести билеты, вы можете на официальном сайте — www.blockchainday.org

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Каким будет правовой статус криптовалют в Украине — мнение экспертов