В Украине со 2 декабря стартует образовательный Премиум-Практикум Fintechstars

2 декабря образовательный проект Fintechstars запускает Премиум-Практикум по финтеху

Миссия проекта — сократить дистанцию между традиционным рынком и стартапами, способствовать укреплению взаимодействия между крупными брендами и инноваторами, стимулируя таким образом развитие стартапономики и инноваций в Украине, в том числе — в области финтеха

«Наша цель — создать звездное финтех-сообщество людей, которых изменения уже не застанут врасплох», — отмечает тимлид проекта Fintechstars Анастасия Шевченко.

Что ТОЧНО БУДЕТ на курсе:

Сильные Эксперты — с экспертизой из MIT, Harvard Business School, Columbia University, London Business School, Hong Kong University, City University London, London Metropolitan University, London School of business and finance, SingularityU Kyiv Chapter, АССА (Великобритания).

Трендовые темы доступным языком — Финтех, Блокчейн, Криптовалюты, Мобильные кошельки, Боты, API, Design Thinking.

Тёплая атмосфера индивидуальной работы с каждым участником.

Подарки — участники курса станут первыми обладателями нового выпуска журнала Future от лидера проекта Fintechstars Кейт Щегловой и свеженапечатанной книги «Диджитал Эра» от лидера курса — Анастасии Шевченко.

По окончании курса слушатели:

Узнают, что такое Финтех в мире и поймете его основные тренды.

Изучат кейсы успешных стартапов с капитализацией более $1 млрд.

Разберутся с миром Блокчейна и Криптовалют.

Создадут Чат-ботов и поработаете с API.

Научатся применять Design Thinking в продвижении своих звездных идей.

Создадут и презентуют собственный Финтех-проект при поддержке опытных менторов.

Станут Звездой Финтеха и участником Звездного сообщества Fintechstars.

«Все темы мы прорабатываем с участниками на практике. При работе в командах применяются принципы работы западных инкубаторов, например, такие как дизайн-мышление, также команды сопровождают менторы», — Кейт Щеглова, тимлид проекта Fintechstars.

Как отмечают организаторы курса, на практикуме Fintechstars НЕ БУДЕТ:

«воды»,

сложной и непонятной лексики,

скучных лекций,

теории, которую нельзя применить на практике,

Подробнее о мероприятии — по ссылке.

Билеты на ивент можно приобрести тут.

Тайминг: с 09:00-19:30

Адрес: Ул.Жилянская 48/50а, 2-й этаж, офис компании «Делойт» в Украине