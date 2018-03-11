Вишинг (англ. vishing — от voice phishing) — это вид мошенничества с использованием социальной инженерии, при котором злоумышленник связывается с жертвой по телефону, чтобы под определенным предлогом выманить секретные данные ее банковской карты

Вишинг является одним из наиболее распространенных и прибыльных видов мошенничества. Связываясь с жертвой по телефону (в виде звонка или СМС), преступник выдает себя за сотрудника банка или какого-либо государственного органа: НБУ, СБУ, полиции, Пенсионного фонда и т.д. Порой мошенники играют роль покупателей товара, который жертва продает на онлайн-площадках, или даже волонтеров благотворительных фондов.

В зависимости от выбранной роли, мошенник под определенным убедительным поводом уговаривает жертву предоставить данные ее банковской карты или совершить определенные действия со своим банковским счетом или платежной картой. В результате доверчивый клиент банка лишается своих средств.

Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких обстоятельствах нельзя разглашать:

срок действия карты;

код CVV2/CVС2 на обратной стороне карты;

пароли из СМС-сообщений банка.

Единственная информация о платежной карте, которую можно передавать третьим лицам — это ее номер. Его достаточно для совершения денежного перевода на вашу карту.

Кроме того, не следует реагировать на получаемые по телефону указания для совершения операций у банкомата — это приведет к переводу средств с вашей карты на карту мошенника.

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