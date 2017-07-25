Что происходит в украинском e-commerce: интервью с основателем Rozetka.ua Владиславом Чечеткиным

Основатель Rozetka.ua рассказал о развитии своего детища, последних трендах на рынке, проблемах и перспективах украинского e-commerce

В гостях у PaySpace Magazine побывал основатель крупнейшего интернет-магазина Украины Rozetka.ua, украинский Джефф Безос Владислав Чечеткин. Мы расспросили у Владислава, в каком направлении развивается его детище, о проблемах и перспективах украинского e-commerce, собственной платежной системе и конкуренции на рынке.

Владислав, созданная вами Rozetka.ua за последние годы стала интернет-супермаркетом. Почему именно такой путь развития вы выбрали?

Мне кажется, пути всего есть два. Первый — очень узкая специализация (например, только изделия из дерева), а второй — магазин, в котором можно купить все. Как показывает опыт других стран, именно второй — более быстрый путь развития.

Мы с первого дня говорили, что будем продавать все, и готовились к этому. Просто в последнее время это стало более заметно, потому что мы достигли уже некой критической массы. У нас действительно можно купить практически все.

Одно из последних громких событий — запрет ввоза физическими лицами брендов, которые внесены в таможенный реестр. Чем такой запрет может навредить украинскому e-commerce?

Любое ограничение конкуренции чревато ростом цен и ухудшением качества сервиса. Конкретно этот случай — вопиющий, потому что запрет уже касается товаров не для продажи, а для личного использования. По факту это означает, что отдельные бизнесы перешли границу. А точнее, «Цитрус» перешел границу, пытаясь ограничить права граждан на ввоз личных вещей.

Также одно из наиболее обсуждаемых событий последних месяцев — запрет в Украине ряда российских сайтов, поисковиков и соцсетей. Может ли это повлиять на развитие e-commerce?

Глобально это не повлияет на e-commerce в Украине. Из плохого только то, что с уменьшением конкуренции, как я уже говорил, растет цена. Вес российских поисковиков был намного меньше, чем Google. Тем не менее, это не давало взвинчивать цены на рекламу в Google. Теперь цены на рекламу значительно вырастут, а значит конечная цена для потребителя также увеличится. Отрасль от этого не выиграет однозначно. Насколько проиграет — сказать пока не могу.

То есть, в случае всех запретов и ограничений все равно страдают потребители?

Да. Это достаточно глубокий вопрос. То, что Mail.ru, Яндекс и Vkontakte напрямую подчинялись российским властям и пытались повлиять на формирование общественного мнения в Украине — несомненно. Но такой ли должен быть путь развития событий — я пока затрудняюсь ответить. Это палка в двух концах.

Необходимо ли усовершенствовать правовое регулирование электронной коммерции в Украине?

Я считаю, что никаких проблем с регулированием электронной торговли нет. Любое регулирование сказывается отрицательно и не улучшает ситуацию для потребителя.

Есть проблема, связанная с кассовыми чеками. На сегодняшний день вопрос с доставкой и оплатой «cash on delivery» не решен вообще никак. Законных путей доставки товара курьерской службой с оплатой на месте не существует. Возможно, новый закон про расчетно-кассовые операции решит эту проблему. До сегодняшнего дня это являлось большой проблемой в e-commerce.

Rozetka — крупнейший игрок онлайн-торговли в Украине. Тем не менее, других ритейлеров также насчитывается большое количество. Чем могут и должны конкурировать онлайн-ритейлеры, кроме цен на товары?

Ничего нового мы не придумаем. Доступность товара, качество обслуживания, сервисная политика, скорость доставки. Также ассортимент товара и, как ни крути, цена товара. Никому не нравится конкурировать ценой на товары, вендоры пытаются ограничить возможность интернет-магазинов конкурировать ценой. Они пытаются заморозить ситуацию. Все эти запреты на ввоз техники — это и есть попытки ограничить конкуренцию. Я считаю, что открытые рынки и свободная конкуренция приведут к росту рынка и к выгоде потребителя. А на следующем этапе будут умирать более слабые игроки и оставаться лучшие.

Как чаще всего расплачиваются за покупки на Rozetka?

Чаще всего — cash on delivery, то есть наложенным платежом. Затем идет оплата картами и далее оплата через банк.

По аналогии со своими иностранными конкурентами Amazon, Alibaba, не планируете ли вы внедрять свою платежную систему?

Пока что мы пользуемся украинскими платежными сервисами и развиваемся в этом аспекте с ними.

Вас часто сравнивают с Джеффом Безосом. А кого вы считаете хорошим примером для наследования из зарубежных ритейлеров?

Конечно же, Amazon – лучший пример. Но есть очень много вопросов, связанных с особенностями украинского рынка. Те уровни задач и вопросов, которые уже сейчас решает Amazon, мы здесь в Украине, наверное, не достигнем никогда. Если говорить о нашем бизнесе, мы смотрим по сторонам и пытаемся уловить все тренды, которые происходят в мире и как-то на них среагировать.

Расскажите, пожалуйста, вкратце, об основных проблемах и перспективах украинского e-commerce.

Основная проблема — это бедные граждане и наше расположение. Мы находимся между двумя большими рынками — Россией и ЕС. Это накладывает свой отпечаток на наш рынок.

Из перспектив — украинский рынок сейчас активно растет. Это видно по доставке продуктов питания, заказов из ресторанов, по покупке одежды. Украинцы действительно начинают покупать все онлайн. Это лавина, которая превратит e-commerce в Украине в еще более интересный бизнес.

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