Впервые украинский банк присоединился к системе SWIFT gpi

Украинцы смогут отслеживать онлайн международные платежи

Ощадбанк первым в Украине начал использовать для удобства клиентов глобальную технологию SWIFT global payments innovation (gpi) при осуществлении трансграничных расчетов. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В банке отметили, что благодаря использованию инновационного сервиса SWIFT gpi международные расчеты через Ощадбанк становятся более быстрыми и прозрачными, а приложение gpi Tracker позволяет отслеживать международные платежи в режиме онлайн.

Почти половина gpi-платежей зачисляются в течение 30 минут, и почти 100% платежей — в течение 24 часов.

пресс-служба Ощадбанка



Прогнозируется, что до конца 2020 года SWIFT gpi станет стандартом для всех трансграничных платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Аpple Pay стал доступен клиентам monobank. Таким образом, клиенты первого в Украине мобильного банка без отделений смогут оплачивать покупки смартфонами через Аpple Pay.

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