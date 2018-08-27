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PaySpaceMagazine

Впервые украинский банк присоединился к системе SWIFT gpi

27.08.2018 13:59

Украинцы смогут отслеживать онлайн международные платежи

система SWIFT

Первый украинский банк присоединился к системе SWIFT gpi. Фото: radiosvoboda.org

Ощадбанк первым в Украине начал использовать для удобства клиентов глобальную технологию SWIFT global payments innovation (gpi) при осуществлении трансграничных расчетов. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В банке отметили, что благодаря использованию инновационного сервиса SWIFT gpi международные расчеты через Ощадбанк становятся более быстрыми и прозрачными, а приложение gpi Tracker позволяет отслеживать международные платежи в режиме онлайн.

Почти половина gpi-платежей зачисляются в течение 30 минут, и почти 100% платежей — в течение 24 часов.

Внедрение gpi является глобальным: к сервису подключилось уже более 180 финансовых учреждений по всему миру. Более 100 миллиардов долларов с помощью SWIFT gpi ежедневно отправляется из более чем 450 международных платежных коридоров. Сегодня уже 79% банков-корреспондентов Ощадбанка пользуются gpi. 73% международных переводов из Ощада направляются через банки-корреспонденты, подключенные к gpi
пресс-служба Ощадбанка

Прогнозируется, что до конца 2020 года SWIFT gpi станет стандартом для всех трансграничных платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Аpple Pay стал доступен клиентам monobank. Таким образом, клиенты первого в Украине мобильного банка без отделений смогут оплачивать покупки смартфонами через Аpple Pay.

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Рубрики: SWIFTДенежные переводыНовостиОщадбанкТехнологииУкраина
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