Аналитики крупного банка объяснили, что происходит с курсом евро

Аналитики JPMorgan считают, что курс евро вряд ли восстановится раньше следующего года, а 2018 год станет для него «потерянным»

В JPMorgan снизили прогноз на конец текущего года до $1,12 за евро с ранее ожидавшихся $1,2.

Кризис в странах с развивающейся экономикой (EM) оказал давление на единую европейскую валюту, однако «настрой в отношении евро в любом случае был уязвимым» в связи с тем, что экономика еврозоны не смогла показать ощутимого восстановления после ослабления в первом квартале, отмечают эксперты.

Инвесторы продолжают волноваться в связи с предстоящими бюджетными переговорами в Италии. Есть риск того, что евро достигнет $1,10 в случае ухудшения условий на EM и усиления спроса на доллары для сокращения долговой нагрузки.

В JPMorgan по-прежнему ожидают восстановления единой европейской валюты в 2019 году, однако прогноз также был понижен — до $1,19 с $1,23.

Ранее аналитики UBS также ухудшили ожидания для курса евро на конец этого года до $1,2 с $1,25, отмечая вероятность того, что связанные с Турцией, Италией и Brexit риски продолжат оказывать давление на единую валюту.

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Ранее сообщалось о том, что туристы в Германии скупают банкноты номиналом ноль евро. Туристов заинтересовала банкнота с изображением Карла Маркса.

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По материалам finclub.net