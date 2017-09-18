Аферы с банковскими картами: телефонные мошенники придумали новые схемы обмана

Выманивать секретные данные платежных карт преступникам помогают психология, актерское мастерство и современные технологии

Как сообщили эксперты Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА, в 2016 году в результате мошеннических действий с платежными картами украинцев злоумышленникам удалось завладеть почти 340 млн грн. Больше 80% из этой суммы воры украли, выманив реквизиты карт по телефону.

В текущем 2017 году телефонные мошенники также остаются активными. Хотя, согласно исследованию Ассоциации ЕМА и компании Gemius Украина, по сравнению с осенью 2016 года украинцы стали более осведомлены в вопросах карточной безопасности. 84% респондентов знают, к примеру, что секретные данные карточки (срок ее действия, трехзначный CVV2/CVC2-код безопасности с обратной стороны карты), а также пароль из смс от банка нельзя называть никому, даже банковскому служащему. Но 13% готовы раскрыть все свои карточные секреты, когда позвонят «из банка». 14% сделают то же, если собеседник представится сотрудником государственных органов: Пенсионного фонда, СБУ, полиции.

Звонков якобы от имени банка по-прежнему большинство (94%). Как и раньше, “лжебанкиры” используют зачастую такие легенды:

«ваша карта заблокирована»

«по карте проводятся подозрительные операции»;

«нужно перерегистрировать карту и пройти верификацию»;

«вам пришел платеж, но чтобы зачислить деньги, нужны все данные карты».

Однако поскольку наивных украинцев в вопросах безопасности карт остается все меньше, мошенники совершенствуют свои методы работы. Отсюда возникают такие новые предлоги для звонков жертвам:

Оценка банковского обслуживания . Мошенники звонят, чтобы якобы узнать ваше мнение о банке. Задают очень много вопросов, а между тем просят назвать и секретные данные карты.

. Мошенники звонят, чтобы якобы узнать ваше мнение о банке. Задают очень много вопросов, а между тем просят назвать и секретные данные карты. Регистрация в интернет-банкинге. Обычно эту схему используют с пенсионерами. Чтобы привлечь больше людей старшего поколения к онлайн-операциям, некоторые банки сделали максимально простой регистрацию в интернет-банкинге. Таким образом, в системе достаточно ввести номер карты и пароль из банковского смс. Как этим пользуется мошенник? Он притворяется, например, помощником депутата, рассказывает о выделении пенсионеру материальной помощи и спрашивает номер карты, куда можно перечислить деньги. Получив информацию, начинает регистрацию в интернет-банкинге. Разговор при этом не заканчивает – ему же еще нужно выведать пароль, который придет в смс. Как только пароль назван, вор получает доступ к счету жертвы.

Поддельные смс от банка . В некоторых случаях мошенники не звонят жертве, а пытаются сделать так, чтобы она сама позвонила им, поверив, что связывается на самом деле с банком. Вначале преступники присылают сообщение, которое побуждает человека связаться с «банком». Чаще всего рассылаются смс о «блокировке карты». В конце указывается номер телефона якобы службы безопасности банка, где можно узнать подробности. Естественно, ответит на звонок мошенник. Он постарается заговорить жертву, чтобы вынудить ее раскрыть конфиденциальные данные карты.

. В некоторых случаях мошенники не звонят жертве, а пытаются сделать так, чтобы она сама позвонила им, поверив, что связывается на самом деле с банком. Вначале преступники присылают сообщение, которое побуждает человека связаться с «банком». Чаще всего рассылаются смс о «блокировке карты». В конце указывается номер телефона якобы службы безопасности банка, где можно узнать подробности. Естественно, ответит на звонок мошенник. Он постарается заговорить жертву, чтобы вынудить ее раскрыть конфиденциальные данные карты. Мошенники звонят дважды. Суть схемы в том, что жертве звонят два разных человека: сначала, например, «покупатель» товара, «сотрудник пенсионного фонда», «представитель благотворительного фонда», которые хотят узнать номер карты, чтобы перевести оплату за товар/надбавку к пенсии/материальную помощь. А потом с жертвой связывается уже якобы представитель банка и говорит, что деньги невозможно зачислить на карту, если человек не назовет срок ее действия, трехзначный код безопасности на ее обратной стороне и пароль из смс от банка. Запомните раз и навсегда: чтобы перевести вам деньги, отправителю достаточно знать номер вашей карты, никакие другие данные не нужны!

Популярной среди мошенников остается схема обмана, когда жертву «ведут» к банкомату, обещая, что там она получит деньги на карту. Человека убеждают пойти к банкомату, вставить свою карточку и выполнить инструкции, продиктованные по телефону. В результате он отправляет деньги со своей карты на карту преступника. Запомните: в банкомате невозможно получить какой-либо платеж. Можно только сделать денежный перевод со своей карты на чужую.

Согласно статистике, чаще всего жертвами мошенников становятся женщины и люди старше 55 лет – злоумышленники знают, кого легче заговорить. Причем разговоры они ведут, как психологи: быстро подстраиваются под собеседника, умеют войти в доверие и быть уважительным (на что покупаются пенсионеры). И это при том что, по статистике, 90% звонков мошенников – это звонки из колоний и тюрем. Впрочем, запугивать у злоумышленников тоже получается хорошо (например, угрожать блокировкой карты и даже уголовным преследованием за якобы участие карточки в отмывании денег).

Что делать, если вам позвонил телефонный мошенник?

Вас просят назвать конфиденциальные данные карты? Немедленно обрывайте разговор. Кто бы ни спрашивал срок действия карты, три цифры CVV2/CVC2-кода безопасности на обратной ее стороне и пароль из банковского смс, ничего не называйте, это секретная информация! Просить вас назвать эти данные могут только преступники.

Услышали тревожное сообщение вроде того, что данные вашей карты попали в руки преступников, и СБУ ее заблокировала? Найдите официальный телефон банка или СБУ на официальной интернет-странице, позвоните и уточните информацию.

Услышали радостную новость («наш благотворительный фонд выделил вам материальную помощь») – то же самое: найдите на официальной странице организации официальный телефон и позвоните.

Не слушайте никого, кто обещает перечислить вам деньги на карточку и говорит, что для этого вам нужно пойти в банкомат. Помните: в банкомате можно перевести деньги только со своей на чужую карточку.

Установите лимиты на операции по карте в интернете, а также подключите функцию СМС-информирования обо всех операциях (в том числе неуспешных) – чтобы быть в курсе, что происходит с вашей картой и вовремя ее заблокировать.

Если поняли, что выдали секретную информацию мошенникам, немедленно блокируйте карту, позвонив в колл-центр банка или через интернет-банкинг и сообщите об инциденте в киберполицию.

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