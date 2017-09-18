Аферы с банковскими картами: телефонные мошенники придумали новые схемы обмана

Выманивать секретные данные платежных карт преступникам помогают психология, актерское мастерство и современные технологии
Как сообщили эксперты Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА, в 2016 году в результате мошеннических действий с платежными картами украинцев злоумышленникам удалось завладеть почти 340 млн грн. Больше 80% из этой суммы воры украли, выманив реквизиты карт по телефону.
В текущем 2017 году телефонные мошенники также остаются активными. Хотя, согласно исследованию Ассоциации ЕМА и компании Gemius Украина, по сравнению с осенью 2016 года украинцы стали более осведомлены в вопросах карточной безопасности. 84% респондентов знают, к примеру, что секретные данные карточки (срок ее действия, трехзначный CVV2/CVC2-код безопасности с обратной стороны карты), а также пароль из смс от банка нельзя называть никому, даже банковскому служащему. Но 13% готовы раскрыть все свои карточные секреты, когда позвонят «из банка». 14% сделают то же, если собеседник представится сотрудником государственных органов: Пенсионного фонда, СБУ, полиции.
Звонков якобы от имени банка по-прежнему большинство (94%). Как и раньше, “лжебанкиры” используют зачастую такие легенды:
- «ваша карта заблокирована»
- «по карте проводятся подозрительные операции»;
- «нужно перерегистрировать карту и пройти верификацию»;
- «вам пришел платеж, но чтобы зачислить деньги, нужны все данные карты».
Однако поскольку наивных украинцев в вопросах безопасности карт остается все меньше, мошенники совершенствуют свои методы работы. Отсюда возникают такие новые предлоги для звонков жертвам:
- Оценка банковского обслуживания. Мошенники звонят, чтобы якобы узнать ваше мнение о банке. Задают очень много вопросов, а между тем просят назвать и секретные данные карты.
- Регистрация в интернет-банкинге. Обычно эту схему используют с пенсионерами. Чтобы привлечь больше людей старшего поколения к онлайн-операциям, некоторые банки сделали максимально простой регистрацию в интернет-банкинге. Таким образом, в системе достаточно ввести номер карты и пароль из банковского смс. Как этим пользуется мошенник? Он притворяется, например, помощником депутата, рассказывает о выделении пенсионеру материальной помощи и спрашивает номер карты, куда можно перечислить деньги. Получив информацию, начинает регистрацию в интернет-банкинге. Разговор при этом не заканчивает – ему же еще нужно выведать пароль, который придет в смс. Как только пароль назван, вор получает доступ к счету жертвы.
- Поддельные смс от банка. В некоторых случаях мошенники не звонят жертве, а пытаются сделать так, чтобы она сама позвонила им, поверив, что связывается на самом деле с банком. Вначале преступники присылают сообщение, которое побуждает человека связаться с «банком». Чаще всего рассылаются смс о «блокировке карты». В конце указывается номер телефона якобы службы безопасности банка, где можно узнать подробности. Естественно, ответит на звонок мошенник. Он постарается заговорить жертву, чтобы вынудить ее раскрыть конфиденциальные данные карты.
- Мошенники звонят дважды. Суть схемы в том, что жертве звонят два разных человека: сначала, например, «покупатель» товара, «сотрудник пенсионного фонда», «представитель благотворительного фонда», которые хотят узнать номер карты, чтобы перевести оплату за товар/надбавку к пенсии/материальную помощь. А потом с жертвой связывается уже якобы представитель банка и говорит, что деньги невозможно зачислить на карту, если человек не назовет срок ее действия, трехзначный код безопасности на ее обратной стороне и пароль из смс от банка. Запомните раз и навсегда: чтобы перевести вам деньги, отправителю достаточно знать номер вашей карты, никакие другие данные не нужны!
Популярной среди мошенников остается схема обмана, когда жертву «ведут» к банкомату, обещая, что там она получит деньги на карту. Человека убеждают пойти к банкомату, вставить свою карточку и выполнить инструкции, продиктованные по телефону. В результате он отправляет деньги со своей карты на карту преступника. Запомните: в банкомате невозможно получить какой-либо платеж. Можно только сделать денежный перевод со своей карты на чужую.
Согласно статистике, чаще всего жертвами мошенников становятся женщины и люди старше 55 лет – злоумышленники знают, кого легче заговорить. Причем разговоры они ведут, как психологи: быстро подстраиваются под собеседника, умеют войти в доверие и быть уважительным (на что покупаются пенсионеры). И это при том что, по статистике, 90% звонков мошенников – это звонки из колоний и тюрем. Впрочем, запугивать у злоумышленников тоже получается хорошо (например, угрожать блокировкой карты и даже уголовным преследованием за якобы участие карточки в отмывании денег).
Что делать, если вам позвонил телефонный мошенник?
- Вас просят назвать конфиденциальные данные карты? Немедленно обрывайте разговор. Кто бы ни спрашивал срок действия карты, три цифры CVV2/CVC2-кода безопасности на обратной ее стороне и пароль из банковского смс, ничего не называйте, это секретная информация! Просить вас назвать эти данные могут только преступники.
- Услышали тревожное сообщение вроде того, что данные вашей карты попали в руки преступников, и СБУ ее заблокировала? Найдите официальный телефон банка или СБУ на официальной интернет-странице, позвоните и уточните информацию.
- Услышали радостную новость («наш благотворительный фонд выделил вам материальную помощь») – то же самое: найдите на официальной странице организации официальный телефон и позвоните.
- Не слушайте никого, кто обещает перечислить вам деньги на карточку и говорит, что для этого вам нужно пойти в банкомат. Помните: в банкомате можно перевести деньги только со своей на чужую карточку.
- Установите лимиты на операции по карте в интернете, а также подключите функцию СМС-информирования обо всех операциях (в том числе неуспешных) – чтобы быть в курсе, что происходит с вашей картой и вовремя ее заблокировать.
- Если поняли, что выдали секретную информацию мошенникам, немедленно блокируйте карту, позвонив в колл-центр банка или через интернет-банкинг и сообщите об инциденте в киберполицию.
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