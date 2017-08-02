Amazon нанимает 50 тыс работников: как выглядеть на собеседовании

Соискателей приглашают на экскурсию по складам компании

Сегодня, 2 августа, самый известный в мире интернет-магазин проводит день открытых дверей для соискателей. Так называемый «День работы» пройдет на 12 складах компании в США.

Сотрудники интернет-магазина проведут кандидатам экскурсии по складам, покажут, как работает оборудование, дадут время на общение с персоналом и в случае заинтересованности кандидата прямо на месте предложат присоединиться к штату сотрудников склада или отдела доставки на полный или неполный рабочий день.

Для соискателей, которые отправляются на День открытых дверей, существуют определенные требования к внешнему виду:

— длинные волосы ниже плеч должны быть подобраны

— длина бороды не должна превышать 7 см

— цепи и длинные украшения недопустимы в целях безопасности

— обувь должна быть закрытой и на низком ходу

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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