Стало известно, какая страна — следующая в бизнес-планах Amazon

Глобальный интернет-магазин намерен развивать бизнес на новом континенте

Amazon объявил о планах выхода на австралийский рынок. Уже известно, что компания собирается построить свой первый фулфилмент-центр в предместье Мельбурна.

Новый складской центр будет занимать площадь в 24 тыс квадратных метров. Он станет основной базой по доставке онлайн-заказов в стране.

Ожидается, что все основные сервисы Amazon для ритейлеров заработают на новом континенте в конце 2017 — начале 2018 года.

Дополнительные услуги, такие как доставка свежих продуктов и программа подписки Amazon Prime, появятся в стране чуть позже.

Для местных онлайн-ритейлеров появление в стране крупного маркетплейса означает вынужденное снижение цен и рост конкуренции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что Amazon запатентовал новый формат доставки дронами. Компания предлагает создать целую сеть станций для обслуживания мобильной доставки на дронах — в нее будут входить поезда, корабли и грузовики.

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