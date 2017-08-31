Платежные системы становятся мобильными: Amex запустил новую услугу

Платежная система American Express представила новую опцию

Американская платежная система AmEx представила новую мобильную опцию для своих клиентов. Сервис под названием Pay It Plan It предоставит американцам два новых способа оплаты товаров и услуг со смартфона.

Функция Pay It предполагает мгновенную оплату небольших покупок прямо в мобильном приложении. Сервис Plan It позволяется разбить оплату товаров стоимостью свыше 100 долларов на ежемесячные беспроцентные платежи (от 3 до 24 месяцев).

Обе опции доступны со смартфона после авторизации в приложении American Express. Ими могут воспользоваться жители США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что PayPal выпустил кредитную карту для расчетов в магазинах. Запуск карты с понятным кэшбеком – часть плана PayPal по завоеванию рынка офлайн-платежей.

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