В ПриватБанке подвели итоги того, как работает Apple Pay в Украине

Уже исполнился ровно месяц с момента запуска в Украине мобильной платежной системы Apple Pay. В связи с этим ПриватБанк представил статистику использования iPhone в качестве средства оплаты в пределах страны. Инфографику опубликовали на странице банка в Facebook.

По информации финучреждения, именно мужчины чаще всего расплачиваются с помощью мобильного телефона через Apple Pay (75%). Только 25% женщин пользуются этой платежной системой.

Что касается возраста сторонников мобильных платежей, то в этой категории показатели почти одинаковые. Так, более всего предпочитают такой способ оплаты мужчины и женщины возрастом до 30 лет.

Интересно, что чаще всего мобильные платежи используют для оплаты товаров в магазинах строительных материалов. А в фастфудах и в метро Apple Pay используют одинаково часто.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что платежная система UnionPay планирует выйти на украинский рынок. Несмотря на то, что пока не сообщается об окончательных соглашениях о запуске проектов по эквайрингу и эмиссии с каким-либо из финучреждений, в платежной системе отметили, что к осени планируют завершить процедуру лицензирования в стране.

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