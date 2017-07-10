Еще один банковский сервис переводят на Blockchain

В Австралии провели эксперимент, который подтвердил эффективность Блокчейн еще в одной сфере

Австралийские банки ANZ и Westpac совместно с IBM успешно протестировали технологию блокчейн еще в одной отрасли финансов. Компании собираются использовать распределенные реестры в сфере банковских гарантий. По мнению банкиров, это позволит обновить устаревшие процедуры работы с этим инструментарием.

Испытание проводилось совместно с оператором торгового центра Scentre Group с помощью инструмента Hyperledger Fabric V1.0 от Linux Foundation. Целью эксперимента было устранение потребности в бумажных документах, сопровождающих банковские гарантии. В результате удалось создать единый источник информации и уменьшить риски, связанные с мошенничеством.

Помимо отказа от бумажного документооборота, технология была призвана усовершенствовать процесс отслеживания и составления отчетности о статусе гарантии.

Авторы эксперимента намерены поощрять и других игроков отрасли использовать эту технологию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что эффективность Blockchain доказана еще в одной отрасли финансов. Технологическая компания Calastone заявила об успешном тестировании Блокчейн в операциях купли-продажи взиамных фондов.

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