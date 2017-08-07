Неожиданный выбор: куда переедет крупнейший банк Великобритании после Brexit

Базой RBS в Европе станет Амстердам

Royal Bank of Scotland инициировал переговоры с Центробанком Голландии о размещении своей трейдинговой базы в Нидерландах после того, как Brexit окончательно состоится.

RBS уже владеет банковской лицензией в Нидерландах и планирует усилить свое присутствие на континенте, чтобы предотвратить негативные последствия для своего бизнеса.

Представители банка заявили, что будут инвестировать в новое подразделение в Амстердаме. Эти капиталовложения оправданы будущей бесперебойной работой инвестиционного подразделения NatWest Markets.

Амстердам известен высокочастотным трейдингом и быстрыми каналами передачи данных. Ранее такие компании как Tradeweb и MarketAxess заявили о готовности перевести свои офисы в этот город.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Десятки крупных банков уезжают из Лондона из-за Brexit. Чаще всего финучреждения переезжают во Франкфурт, Дублин и Париж.

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