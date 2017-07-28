На рынке может появиться еще одна версия биткоина — Bitcoin Cash

Каждая из групп биткоин-энтузиастов пытается получить контроль над сетью

В течение последних двух лет конкуренты внутри сети Bitcoin борются за контроль над виртуальной валютой, ее глобальной сетью компьютеров и многочисленных сторонников.

Сейчас одна из крупнейших групп биткоин-энтузиастов готовится к отделению и созданию собственной конкурирующей версии биткоина — Bitcoin Cash.

Группа инвесторов и предпринимателей из Азии недавно заявила о планах создать Bitcoin Cash. В результате отделения на рынке появится две конкурирующие виртуальные валюты с названием Bitcoin.

Вер утверждает, что разногласия между несколькими группами биткоин-энтузиастов достигли таких масштабов, что больше не позволяют им сосуществовать.

Есть большая вероятность того, что проект Bitcoin Cash провалится, так как пока неясно, насколько высокий у него уровень поддержки, однако такая ситуация демонстрирует, насколько сложно управлять децентрализованной технологией с открытым исходным кодом, как биткоин.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине разработают законодательство под Bitcoin. Документ будет создан на основе аналогичных законов, которые уже приняты в Японии, Великобритании и Сингапуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швейцарский банк запускает сервис по управлению активами в Bitcoin

По материалам nytimes.com