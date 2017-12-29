Богатейшие люди мира в 2017 увеличили свое состояние еще на $1 трлн

Богатейшие люди мира за этот год стали еще богаче

Как сообщает Bloomberg, совокупное состояние самых богатых людей мира в 2017 году увеличилось на $1 трлн — до $5,3 трлн.

Отмечается, что в 2016 году этот показатель увеличился всего на $237 млрд.

Больше всего выросло состояние основателя Amazon Джеффа Безоса – на $34,2 млрд, благодаря чему он занял первое место в списке мировых миллиардеров.

Билл Гейтс, который удерживал лидирующую позицию в индексе миллиардеров Bloomberg с мая 2013 года, занял вторую строчку, поскольку раздал часть средств на благотворительность.

По словам специалистов, причина столь резкого увеличения благосостояния миллиардеров кроется в рекордных темпах роста фондового рынка.

Быстрее всех наращивают свое состояние миллиардеры из Китая: в 2017 году их совокупное состояние увеличилось на $117 млрд.

Наибольшее представительство в рейтинге по-прежнему у США — 159 миллиардеров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Forbes назвал лидеров по темпам роста капитала. В рейтинг Forbes попали владельцы самых быстрорастущих капиталов.

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По материалам minfin.com.ua