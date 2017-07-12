Британский стартап привлек $66 млн инвестиций и перешел на Bitcoin

Полученные средства будут направлены на развитие новых решений по управлению финансами и расширение за пределами Европы

Британский стартап Revolt привлек 66 млн долларов инвестиций и анонсировал очередную краудфандинговую кампанию, чтобы собрать еще 5 млн долларов в рамках планов по расширению за пределами Европы — в Азии и США — и трансформации в полноценную платформу по предоставлению банковских услуг.

Основными инвесторами стали Index Ventures, Balderton Capital и Ribbit Capital.

Полученные средства пойдут на развитие новых решений по управлению финансами, как для индивидуальных клиентов, так и для крупных компаний. В первую очередь компания планирует нарастить свою клиентскую базу в Европе до 700 тыс, а также расширить свою деятельность в Азии и Северной Америке.

Также на повестке дня развитие инфраструктуры и снижение зависимости от посредников.

Более того, в компании объявили о начале работы с цифровой валютой Bitcoin. Поддержка Ethereum и Litecoin будет добавлена немного позже.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейский стартап предлагает полностью бесплатные денежные переводы. Совершать внутренние и трансграничные переводы можно будет также быстро, как отправить изображение, текстовое сообщение или электронное письмо и к тому же — бесплатно.

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По материалам finextra.com