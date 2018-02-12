C европейской криптобиржи пропало $170 млн

В своем сообщении об инциденте криптобиржа не использует слово «взлом»

С итальянской криптобиржи BitGrail вывели 17 млн монет Nano (XRB, ранее известной как RaiBlocks). В настоящее время это примерно $170 млн.

Примечательно, что компания не использовала слово «взлом» в описании инцидента, однако сообщила, что «внутренние проверки выявили несанкционированные транзакции». Кроме того, владелец биржи в Twitter заявил, что компания не сможет вернуть средства всем клиентам, так как в настоящее время она владеет всего 4 млн Nano (около $40 млн).

Отметим, что другие монеты в инциденте не замешаны. Деньги исчезли из собственных кошельков BitGrail, где они обычно хранятся после того, как пользователи вносят Nano на свои счета BitGrail. В настоящее время биржа приостановила деятельность для проведения расследования.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине изъятую криптовалюту могут продавать на государственном аукционе. Такое предложение выдвинул генеральный директор СЕТАМ.

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По материалам thepaypers.com