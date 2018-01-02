Центробанк Великобритании может запустить свою криптовалюту

Банк Англии изучает возможности запуска национальной криптовалюты

Центральный банк Соединенного Королевства уже в этом году может запустить в обращение привязанную к фунту стерлингов национальную криптовалюту.

Еще в феврале 2015 года Банк Англии создал исследовательскую группу, которая в настоящее время изучает возможности технологии блокчейн и перспективы осуществления транзакций на ее основе. Вскоре рабочая группа представит результаты исследований.

По словам главы британского центробанка Марка Карни, наиболее интересной ему видится лежащая в основе криптовалютных транзакций “базовая технология”.

Также, по его словам, ведомство уже провело переговоры с другими центробанками касательно перспектив внедрения национальной криптовалюты. При этом Карни убежден, что технология распределенного реестра может “благоприятно сказаться на финансовой стабильности” и повысить эффективность межбанковских расчетов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси легализуют майнинг и криптовалюты. На криптовалютные операции будут введены налоговые льготы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильмы про Bitcoin: must-see для тех, кто интересуется криптовалютой

По материалам forklog.com