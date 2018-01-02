Центробанк Великобритании может запустить свою криптовалюту

Банк Англии изучает возможности запуска национальной криптовалюты
Центральный банк Соединенного Королевства уже в этом году может запустить в обращение привязанную к фунту стерлингов национальную криптовалюту.
Еще в феврале 2015 года Банк Англии создал исследовательскую группу, которая в настоящее время изучает возможности технологии блокчейн и перспективы осуществления транзакций на ее основе. Вскоре рабочая группа представит результаты исследований.
По словам главы британского центробанка Марка Карни, наиболее интересной ему видится лежащая в основе криптовалютных транзакций “базовая технология”.
Также, по его словам, ведомство уже провело переговоры с другими центробанками касательно перспектив внедрения национальной криптовалюты. При этом Карни убежден, что технология распределенного реестра может “благоприятно сказаться на финансовой стабильности” и повысить эффективность межбанковских расчетов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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По материалам forklog.com