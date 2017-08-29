Что заставляет клиентов банков чаще использовать банкомат — опрос

Исследование показало, какой тип взаимодействия клиентов и банков возродит интерес к банкомату

Исследовательская компания Raddon опубликовала отчет о том, как потребители во всем мире пользуются мобильным банкингом. И том, как этот канал связи влияет на другие виды коммуникации с банком.

В отчете Raddon Research Insights: Grappling with Mobile Banking Engagement Issues говорится, что с 2010 года по сегодняшний день клиенты стали гораздо чаще пользоваться банковскими услугами с мобильного (с 7% всех потребителей до 41%).

Переход на мобильные каналы обслуживания не мог не затронуть привычные форматы общения с банком. Так, 33% респондентов отметили, что стали реже посещать банковские отделения. В то же время 23% участников опроса сообщили, что благодаря смартфонам стали чаще использовать банкоматы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В этом году исполнилось 50 лет со дня появления первого банкомата. Чего пользователи ждут от банкомата сегодня — выяснила крупная платежная компания ACI Worldwide в результате опроса.

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