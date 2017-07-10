Цифровой кошелек Citi Pay запустится в США

Citi запустит платежи онлайн и через приложение благодаря интеграции с Masterpass

Клиенты Citibank в США получили доступ к цифровому кошельку Citi Pay, который предлагает быстрые платежи и защиту номера пластиковой карты благодаря токенизации.

Так, клиенты смогут совершать платежи онлайн и через приложение, используя свой существующий онлайн пользовательский ID и пароль.

Citi запустит платежи онлайн и через приложение благодаря интеграции с Masterpass – цифровой платежной платформой Mastercard. Это позволит клиентам совершать платежи на сайтах нескольких сотен тысяч мерчантов, используя лишь логин Citi, без необходимости ввода номера карты. Для пользователей Android и держателей карт Citi также будет доступна функция NFC-платежей.

Напомним, в 2016 году City Pay с функцией NFC-платежей запустился в Сингапуре, Австралии и Мексике.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Citibank внедряет аутентификацию через отпечаток пальца. Сервис будет работать на смартфонах iPhone 5s и на более поздних моделях на базе новой iOS.

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По материалам finextra.com