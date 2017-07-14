Deutsche Bank не верит в успех iPhone 8

В немецком банке указывают на сложности, с которыми компания Apple сталкивается на рынке смартфонов

В своем исследовании немецкий Deutsche Bank прогнозирует, что уровень продаж iPhone 8 не сможет достичь показателей iPhone 6 и iPhone 6 Plus в 2015 году. В банке уверены, что iPhone 8 не сможет продемонстрировать рекордных продаж.

Прогнозы Deutsche Bank противоречат прогнозам других крупных финучреждений — Credit Suisse, Citi и Instinet – которые уверены в успехе новой модели смартфона от Apple.

Однако в Deutsche Bank поясняют, что в последний раз Apple продал рекордное количество смартфонов на фоне «суперцикла», спровоцированного добавлением большого экрана в модели iPhone 6 Plus и сотрудничеством с крупнейшим оператором сотовой связи в Китае China Mobile.

В этот раз модернизация новой модели смартфона не будет столь масштабной, чтобы всерьез заинтересовать инвесторов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple тестирует технологию распознавания лиц для iPhone 8. Apple заменит Touch ID функцией распознавания лиц на основе 3D-сенсора.

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По материалам mashable.com