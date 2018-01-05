Dogecoin достиг $1 млрд капитализации: создатель считает это плохим знаком

Вчера криптовалюта установила ценовой рекорд, поднявшись выше $0,01

Dogecoin, криптовалюта-пародия, названная в честь интернет-мема с собакой породы сиба-ину, внезапно набирает обороты. Почти забытый с момента его расцвета в 2014 году, за последний месяц Dogecoin вырос в цене более чем на 400%. Вчера криптовалюта установила ценовой рекорд, поднявшись выше $0,01.

Рост цены привел к тому, что рыночная капитализация Dogecoin превысила $1 млрд и, согласно Coinmarketcap, уже составляет $1,18 млрд.

Тем не менее, создатель проекта считает это плохим знаком.

По данным Coinmarketcap, цена на монету начала расти примерно в мае 2017 года после многих лет застоя. Примечательно, что разработчики криптовалюты — добровольцы, занимающиеся Dogecoin в свободное время.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создатель Facebook изучает криптовалюты и технологии децентрализации. Он считает, что это поможет усовершенствовать социальную сеть в соответствии с актуальными тенденциями.

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По материалам coindesk.com