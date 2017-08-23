Еще одна европейская страна планирует создать собственную криптовалюту

В небольшой стране в Северной Европе рассматривают возможность выпуска собственного токена

Эстония планирует выпустить собственный токен под названием «эсткоин» и провести ICO, чтоб собрать средства для государства.

Население страны мыслит довольно прогрессивно, и охотно принимает новые технологии и решения. Так, Эстония стала первым государством, предложившим программу e-Residency. По-сути это цифровое гражданство, позволяющее электронным резидентам пользоваться множеством государственных услуг. Оно также позволяет основать компанию, базирующуюся в ЕС, фактически не пересекая границ.

Сегодня Каспар Корьюс, руководитель программы e-Residency в Эстонии, предложил идею выпуска цифровых токенов через первичное размещение монет (ICO), чтоб собрать денег для государства. Пока Корьюс только в общих чертах описал, каким он видит потенциальное ICO. По его словам, следующим шагом может стать подготовка технического документа, содержащего информацию о стоимости токенов и описание того, на что будут потрачены инвестиции.

Правительство уже собирает комментарии и предложения от представителей мира технологий. Более того, известно, что советником эстонского проекта стал Виталик Бутерин, основатель Ethereum.

Как сообщил Каспар Корьюс, деньги, полученные в результате ICO, могут быть использованы через фонд, управляемый совместно правительством и внешними частными компаниями. Этот фонд направлял бы собранные средства в развитие новых технологий для государственного сектора, а также инвестировал бы венчурный капитал в эстонские компании, основанные как гражданами Эстонии, так и е-резидентами.

Корьюс полагает, что в будущем токены смогут использоваться как платежный инструмент как внутри страны, так и во всем мире, что обеспечило бы возврат инвестиций участникам ICO.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам techcrunch.com