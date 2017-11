Еще одна платежная система тестирует покупку и продажу Bitcoin

Square Cash запустил бета-версию сервиса, который позволяет покупать и продавать криптовалюту прямо в мобильном приложении

Мобильная платежная система Square тестирует поддержку криптовалют в своем приложении Cash. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на Twitter одного из читателей Зака Майлза. Информацию подтверждает и сама компания.

На данный момент в тестовой версии сервиса, которая доступна лишь небольшому количеству пользователей, можно купить и продать криптовалюту биткоин прямо в приложении.

Сервис имеет базовый интерфейс. Пользователи, которые имеют доступ к бета-версии сервиса могут перейти от Cash Card прямо к странице поддержки нового функционала. Как только пользователи перейдут на данную страницу, они увидят баланс своего счета в долларах США и BTC, а также график с котировками за последний день, месяц или год, а также кнопки «купить» и «продать».

Согласно отзывам пользователей, сервис работает исключительно в тестовом режиме, так как в нем зафиксировано много недоработок.

На данный момент очевидно, что сервис в основном предназначен для покупки и продажи биткоинов, а не для отправки и получения средств в BTC.

the experience is instant and seamless. here is a video showing where it is in the app: pic.twitter.com/GMJulaQWVr

— Zach Miles (@zachmil_es) 15 ноября 2017 г.