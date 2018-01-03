Ethereum предложит разработчикам огромные гранты за развитие сети

Создатель Ethereum анонсировал миллионные гранты на исследования в сфере масштабирования сети

Некоммерческая организация, которая контролирует развитие Ethereum, официально обнародовала две программы по поддержке исследований о том, как увеличить количество транзакций, которые может обрабатывать блокчейн.

Создатель Ethereum Виталик Бутерин сообщил, что сеть начинает достигать 1 млн транзакций в день. По его мнению, масштабирование сети — это «единственная ключевая техническая задача», над которой необходимо работать разработчикам, прежде чем приложения на блокчейне смогут широко использоваться.

Чтобы стимулировать разработчиков к реализации двух предлагаемых решений по масштабированию — фрагментации данных и двухуровневых протоколов поверх блокчейна — запущены программы поддержки. Финансирование по ним составит от $50 тысяч до $1 млн и в основном будет покрывать затраты на разработку решений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биткоин теряет позиции: рынок криптовалют устанавливает новые рекорды. Индекс доминирования биткоина упал до исторического минимума, а крипторынок в целом достиг рекордной капитализации.

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По материалам coindesk.com