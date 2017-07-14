Это не предел: прогноз курса Ethereum на 2019 год

По мнению экспертов, Ethereum все еще недооценен

Луис Куэнде, сооснователь Aragon – компании, которая работает с криптовалютой Ethereum – прогнозирует, что курс цифровой валюты достигнет 1 тыс долларов уже через два года.

Несмотря на то, что в 2017 году цена Ethereum существенно выросла, Куэнде все еще считает, что она недооценена. Еще год назад курс криптовалюты не превышал 13 долларов. Тогда, по мнению Куэнде, цена была завышена. Однако сегодня, учитывая возможности технологии, Ethereum должна стоить намного больше.

Куэнде считает, что криптовалютный рынок еще не достиг пузыря, так как на него все еще приходится небольшая часть мировой экономики.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны. Энергоэффективность — не самая сильная сторона криптовалют.

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По материалам cryptocoinsnews.com