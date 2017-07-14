Европейские банки запускают стартап для малого и среднего бизнеса

Среди участников проекта крупнейшие банки Европы

Группа крупных европейских финучреждений объединилась в блокчейн-стартап, который будет предоставлять услуги компаниям малого и среднего бизнеса.

Согласно сообщениям, банки-участники проекта заключили партнерство еще в июне 2016 года с целью разработки посттрейдинговой инфраструктуры на базе технологии распределенного реестра.

Год спустя сотрудничество финучреждений стало основой для создания стартапа LiquidShare. Стартап помогает компаниям малого и среднего бизнеса получить более широкий доступ к рынкам капитала и сократить расходы на посттрейдинговые операции, гарантируя при этом безопасность и прозрачность.

Среди банков-участников стартапа — BNP Paribas, BNP Paribas, Caisse des Dépôts, Euroclear, Société Générale, S2IEM и CACEIS, а также общеевропейская биржа Euronext.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что российские банки введут единую биометрическую систему в 2018 году. Система будет распознавать лица и голоса пользователей.

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По материалам coindesk.com