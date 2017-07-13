Европейский телеком-оператор создает свой цифровой банк

Конкуренция на европейском рынке онлайн-банков растет

Согласно данным Retuers, европейский оператор сотовой связи Altice планирует выход на рынок онлайн-банкинга.

По словам основателя компании, французского миллиардера Патрика Драи, Altice уже подал заявку в Европейский центральный банк на получение банковской лицензии и планирует запустить онлайн-банк к весне 2019 года.

Финучреждение под названием Alticebank будет работать в европейских странах. В Европе Altice владеет французской телекоммуникационной группой SFR, а также присутствует в Португалии, Бельгии, Люксембурге и Швейцарии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Желание Altice развиваться в финансовой сфере последовало за анонсом похожей инициативы телекоммуникационного оператора Orange. В прошлом году эта компания приобрела 65% акций Groupama Banque, чтобы создать банк исключительно в мобильном приложении.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Новые правила мобильных платежей: реакция Киевстар, lifecell и Vodafone