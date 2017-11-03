Facebook нарастил прибыль и выручку почти вдвое

Социальной сетью уже пользуется около 1,37 млрд человек

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам девяти месяцев увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении, до $11,665 млрд.

Согласно отчету компании, разводненная прибыль на акцию составила $3,95 против $2,28 по итогам января-сентября 2016 года. Выручка социальной сети составила $27,681 млрд, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Чистая прибыль компании за третий квартал составила $4,707 млрд, увеличившись в 1,8 раза с показателя за июль-сентябрь прошлого года. Разводненная чистая прибыль по итогам отчетного периода составила $1,59 на акцию против 90 центов годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 47,3% — до $10,328 млрд.

Квартальная выручка компании от рекламы составила $6,816 млрд, что на 59% превосходит показатель третьего квартала 2016 года. Выручка от рекламы на мобильных устройствах по итогам квартала составила около 84% общей выручки от рекламы.

Число ежедневно активных пользователей соцсети в сентябре увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом и составило 1,37 млрд человек. Число активных пользователей за сентябрь выросло в годовом выражении на 16% — до 2,07 млрд пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook обезопасит платежи на своей платформе с помощью сервиса Visa. Компания Facebook присоединилась к платформе Visa Digital Enablement Program (VDEP).

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По материалам finclub.net