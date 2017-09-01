Фальшивые доллары и гривны: какие купюры чаще всего подделывают в Украине

Мошенники «работают» с разной валютой разного номинала

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 500 грн и $100.

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины на запрос UBR.ua.

Согласно данным Департамента защиты экономики (ДЗЭ) Нацполиции с начала года из обращения было изъято 183 шт. поддельных купюр номиналом 500 грн. Большая часть подделок выявлена в Киеве и Киевской области.

В Киеве и Запорожской области офсетных фальшивых банкнот номиналом 500 грн было изъято в количестве 1121 шт.

ДЗЭ Нацполиции отмечает, что регулярно проводит мероприятия по соблюдению законодательства и нормативно-правовых актов в сфере валютных операций, пресекает нарушения финучреждениями правил проведения валютных операций.

С начала года было выявлено более 25 уголовных правонарушений, связанных с подделкой денег. В июле 2017 года работниками ДЗЭ Национальной полиции Украины на территории Тернопольской области раскрыта деятельность группы лиц, которые незаконно хранили для сбыта и сбывали фальшивые долларовые купюры номиналом $50 и $100. Для этого у мошенников была своя частная типография.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что фальшивые доллары наводнили Киев. Поддельная валюта попадает в столицу из арабских стран и самопровозглашенных республик.

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