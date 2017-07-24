Фейс-банкинг: Emirates NBD запускает сервис на основе видео-чата

Воспользоваться сервисом можно, нажав кнопку на обновленном веб-сайте банка

Emirates NBD – один из самых быстро развивающихся банков Ближнего Востока — запускает сервис на основе видео-обслуживания, доступный онлайн и через звонки с мобильных телефонов.

С помощью сервиса «FaceBanking» клиенты могут мгновенно связаться с сотрудником банка по видео-чату для консультации или совершения транзакции, лишь нажав на кнопку на недавно обновленном сайте банка.

Инициатива реализована в рамках масштабного проекта банка по оцифровке и многоканальной трансформации всех процессов, продуктов и сервисов NBD в течение следующих трех лет. Банк намерен инвестировать в проект $136 млн.

Новый веб-сайт банка дает возможность пользователям персонализировать свои профили с помощью фотографий, ссылок на аккаунты в социальных сетях, создавать никнеймы для аккаунтов и карт для быстроты и удобства совершения транзакций, а также создавать персонализированный план сбережения денег.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как видео-банкинг поможет улучшить обслуживание клиентов. Согласно новому отчету RBR под название Teller Automation and Branch Transformation 2017, банки в ряде стран переходят на терминалы, которые предлагают удаленное видео-обслуживание, как часть стратегии по трансформации банковских отделений.

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По матетриалам finextra.com