Nivaura применяет в своем решении облачную технологию Microsoft

Британский Fintech-стартап Nivaura сообщил о запуске инвестиционного инструмента, основанного на технологии blockchain. По словам разработчиков, это первый подобный инструмент в мире. Для запуска компания использовала облачную технологию Microsoft. Об этом сообщает Finextra.

Nivaura зарегистрировала два инвестиционных контракта Principal Protected Notes (договор, гарантирующий возврат инвестору как минимум вложенных им средств), с привязкой к индексу Британской фондовой биржи FTSE 100. Один — через традиционную клиринговую инфраструктуру, а второй — с использованием открытого публичного blockchain.

Генеральный директор Nivaura Автар Сехра говорит, что использование blockchain Ethereum поможет фирмам, запускающим инвестиционные продукты, сэкономить деньги, отказавшись от посредников и сократить расходы, связанные с регистрацией, клирингом и урегулированием.

Сехра поясняет, что разработанная система является полностью автоматизированной end-to-end технологией. Отслеживание всех данных и денежных потоков происходит с соблюдением всех нормативов, что делает систему привлекательной для компаний, выпускающих ценные бумаги, и инвесторов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, крупный производитель электроники выпустит первый в мире blockchain-смартфон. Многие эксперты называют Huawei третьим по величине производителем мобильных телефонов в мире. Согласно новостям от Bloomberg, несколько анонимных источников сообщили о намерении бренда разработать такую модель смартфона, которая сможет запускать blockchain-приложения.

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По материалам finextra.com