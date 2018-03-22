Что уже известно о первом в мире blockchain-смартфоне?

Многие эксперты называют Huawei третьим по величине производителем мобильных телефонов в мире. Согласно новостям от Bloomberg, несколько анонимных источников сообщили о намерении бренда разработать такую модель смартфона, которая сможет запускать blockchain-приложения.

Также источники сообщили, что компания Huawei заинтересована в использовании операционной системы от Sirin Labs под названием SIRIN OS наряду с Android-системой в новой предполагаемой линейке телефонов, совместимых с blockchain.

В подтверждение этим слухам в чате Sirin Labs в мессенджере Телеграмм 28 февраля появилась запись, в которой говорилось о завершении встречи между Sirin Labs и Huawei. Среди тем обсуждений главной стала возможность совместной работы по обеспечению безопасного массового внедрения технологии blockchain.

По-видимому, девайс станет первым смартфоном, поддерживающим технологию blockchain. Планируется, что такой смартфон будет обеспечивать более широкое понимание того, как устроена технология и как она работает.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, в этом году Huawei запустит мобильные платежи в 100 странах. Помимо платформы мобильных платежей, китайский гигант электроники запустит в ряде стран еще 5 других сервисов.

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