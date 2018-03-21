Программы лояльности станут более ценными — пользователи смогут обмениваться баллами и скидками

По данным исследовательской фирмы Colloquy, ежегодно в США выпускается около $48 млрд бонусов и скидок. Но около трети из них никогда не используются. Сделать программы лояльности более эфективными предлагают с помощью технологии блокчейн.

С инструментарием DigitalBits, торговцы смогут создавать цифровые активы (чаще всего, токены) в сети и включать эти токены в текущие операции. Сами же токены очень «гибкие». Они позволят клиентам быстро узнавать, сколько еще баллов нужно набрать, чтобы получить что-то бесплатно или со скидкой. Также разработчики обещают, что дополнительную ценность бонусам принесет возможность перепродавать их другим пользователям.

Программа DigitalBits построена на основе сети Blockchain DigitalBits. Этот блокчейн — результат форка Stellar blockchain. Он был введен в эксплуатацию 19 марта.

Создатели проекта утверждают, что в скором времени будет гораздо больше информации об этой концепции. Но одно известно наверняка — проект DigitalBits вполне может дать розничным торговцам именно то, что им нужно: простую в использовании программу лояльности и возможность легко встроить ее в свою мобильную платежную платформу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, American Express запатентует быстрые платежи на основе blockchain. Согласно сообщениям в CoinDesk, дочерняя компания American Express — American Express Travel Related Services Company подала заявку на патент, касающийся более быстрых платежей и технологии blockchain.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Высшая лига» Blockchain: какие онлайн-гиганты готовы использовать технологию