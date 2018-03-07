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«Высшая лига» Blockchain: какие онлайн-гиганты готовы использовать технологию

07.03.2018 14:39

Blockchain переходит на новый уровень

Какие новые возможности может предоставить blockchain? Фото: gaia.com

Платежи и коммерция очень часто сводятся к тому, чтобы предоставлять потребителям услуги, которые им необходимы. Иногда добиться этого можно с помощью blockchain.

Сегодня мы рассмотрим, какие ключевые игроки онлайн-рынка заинтересованы во внедрении технлогии. И как они собираются ее использовать.

 

Amazon

Согласно опросу LendEDU, более половины пользователей Amazon заявили, что они рассмотрят возможность использования криптовалюты, созданной Amazon. А что касается членов Amazon Prime, они еще более лояльны к новой опции — 58,27% за и только 21,9% против криптоактива от интернет-гиганта.

Более половины пользователей Amazon заявили, что они рассмотрят возможность использования криптовалюты, созданной интернет-гигантом.

Сообщается, что американский гигант eCommerce экспериментирует с blockchain в своем облачном веб-сервисе Amazon Web Services (AWS), делая акцент на здравоохранении, финансовых услугах, управлении поставками и безопасности.

Тем не менее, генеральный директор проекта, Энди Ясси заявил на ноябрьской конференции re:Invent, что AWS не планировал погружаться в blockchain «просто потому, что это круто». Если компания соберется использовать эту технологию, то реализация будет проходить с предельной осторожностью.

 

Alibaba

Китайский гигант электронной коммерции использует технологию blockchain для своих трансграничных поставок. Это позволяет китайским потребителям отслеживать информацию о местоположении 30 тыс товарах из 50 стран, представленных в мобильном приложении T-Mall.

T-Mall имеет высокий процент продаж, но, не смотря на это, на платформе по-прежнему остается проблема с поддельными товарами. Возможность наблюдать за тем, как производится поставка товаров онлай должна сократить количество контрафакта.

 

Facebook

Генеральный директор Марк Цукерберг начал год с заявления о своем намерении исследовать криптовалюту в условиях продолжающейся битвы Facebook против распространения поддельных новостей и негативных высказываний.

Цукерберг пояснил, что шифрование и криптовалюта лишают власти централизованные системы и возвращают ее в руки людей.

Добавив, что несмотря на то, что такие технологии достаточно трудно контролировать, все же есть в них определенные преимущества, которые он собирается исследовать, применимо для платформы Facebook.

 

Mastercard

Финансовый директор Mastercard, Мартина Хунд-Межан заявила, что компания не будет работать с какой-либо нерегулируемой валютой, которая не имеет поддержки со стороны правительства. В связи с этим, биткоин использоваться не будет, но это не исключает других применений blockchain.

Она сказала, что использование blockchain Ripple, в рамках создания технологий, подобных SWIFT, которые связывают финансовые учреждения по всему миру, может иметь определенный потенциал.

Ripple использовал блокчейн для создания нового формата обмена сообщениями, упрощающего взаиморасчеты, подобно тому, что делает SWIFT
Мартина Хунд-Межан
Финансовый директор Mastercard

Проблема, по словам Хунд-Межан, заключается в том, что пользователи Ripple должны использовать одноименную криптовалюту. По ее словам, многие люди не захотят этого делать, потому что валюта никак не регулируется.

 

Rakuten

В 2016 году Rakuten приобрел стартап Bitnet (биткоин-кошелек). Теперь японская платформа электронной коммерции использует это приобретение для создания новой криптовалюты под названием Rakuten Coin, которая будет соединяться с текущей программой лояльности Rakuten Super Points.

Генеральный директор Rakuten Хироси Микитани описывает Rakuten Coin как «безграничную» валюту, которая, может быть использована в большом количестве международных транзакций.

Фото: tctechcrunch.com

Starbucks

Председатель Говард Шульц заявил на прошлой неделе, что Starbucks может использовать технологию blockchain в новом платежном приложении. Шульц добавил, что по его мнению, blockchain поможет Starbucks продолжать расширять свои цифровые отношения с клиентами, и что однажды эта технология станет основой для цифровой валюты с возможностью применения в реальной жизни.

 

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших финансовых конгломератов готов тестировать Blockchain. В течение 2018 и 2019 годов HSBC будет уделять особое внимание дальнейшей разработке платформы.

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Рубрики: МирНовостиОбзорыСтатьиЭлектронная коммерция
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