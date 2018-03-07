Blockchain переходит на новый уровень

Платежи и коммерция очень часто сводятся к тому, чтобы предоставлять потребителям услуги, которые им необходимы. Иногда добиться этого можно с помощью blockchain.

Сегодня мы рассмотрим, какие ключевые игроки онлайн-рынка заинтересованы во внедрении технлогии. И как они собираются ее использовать.

Amazon

Согласно опросу LendEDU, более половины пользователей Amazon заявили, что они рассмотрят возможность использования криптовалюты, созданной Amazon. А что касается членов Amazon Prime, они еще более лояльны к новой опции — 58,27% за и только 21,9% против криптоактива от интернет-гиганта.





Сообщается, что американский гигант eCommerce экспериментирует с blockchain в своем облачном веб-сервисе Amazon Web Services (AWS), делая акцент на здравоохранении, финансовых услугах, управлении поставками и безопасности.

Тем не менее, генеральный директор проекта, Энди Ясси заявил на ноябрьской конференции re:Invent, что AWS не планировал погружаться в blockchain «просто потому, что это круто». Если компания соберется использовать эту технологию, то реализация будет проходить с предельной осторожностью.

Alibaba

Китайский гигант электронной коммерции использует технологию blockchain для своих трансграничных поставок. Это позволяет китайским потребителям отслеживать информацию о местоположении 30 тыс товарах из 50 стран, представленных в мобильном приложении T-Mall.





Facebook

Генеральный директор Марк Цукерберг начал год с заявления о своем намерении исследовать криптовалюту в условиях продолжающейся битвы Facebook против распространения поддельных новостей и негативных высказываний.

Цукерберг пояснил, что шифрование и криптовалюта лишают власти централизованные системы и возвращают ее в руки людей.

Добавив, что несмотря на то, что такие технологии достаточно трудно контролировать, все же есть в них определенные преимущества, которые он собирается исследовать, применимо для платформы Facebook.

Mastercard

Финансовый директор Mastercard, Мартина Хунд-Межан заявила, что компания не будет работать с какой-либо нерегулируемой валютой, которая не имеет поддержки со стороны правительства. В связи с этим, биткоин использоваться не будет, но это не исключает других применений blockchain.

Она сказала, что использование blockchain Ripple, в рамках создания технологий, подобных SWIFT, которые связывают финансовые учреждения по всему миру, может иметь определенный потенциал.

Мартина Хунд-Межан Финансовый директор Mastercard

Проблема, по словам Хунд-Межан, заключается в том, что пользователи Ripple должны использовать одноименную криптовалюту. По ее словам, многие люди не захотят этого делать, потому что валюта никак не регулируется.

Rakuten

В 2016 году Rakuten приобрел стартап Bitnet (биткоин-кошелек). Теперь японская платформа электронной коммерции использует это приобретение для создания новой криптовалюты под названием Rakuten Coin, которая будет соединяться с текущей программой лояльности Rakuten Super Points.

Генеральный директор Rakuten Хироси Микитани описывает Rakuten Coin как «безграничную» валюту, которая, может быть использована в большом количестве международных транзакций.

Starbucks

Председатель Говард Шульц заявил на прошлой неделе, что Starbucks может использовать технологию blockchain в новом платежном приложении. Шульц добавил, что по его мнению, blockchain поможет Starbucks продолжать расширять свои цифровые отношения с клиентами, и что однажды эта технология станет основой для цифровой валюты с возможностью применения в реальной жизни.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших финансовых конгломератов готов тестировать Blockchain. В течение 2018 и 2019 годов HSBC будет уделять особое внимание дальнейшей разработке платформы.

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