Один из крупнейших финансовых конгломератов готов тестировать Blockchain

В течение 2018 и 2019 годов HSBC будет уделять особое внимание дальнейшей разработке платформы

HSBC, один из крупнейших участников финансового рынка, объявил о готовности запуска системы расчетов по международным торговым операциям, основанной на технологии blockchain. Пока речь идет о тестировании сервиса.

В рамках пресс-конференции менеджер по инновациям банка, Джошуа Крокер объявил, что в финучреждении работали над этой технологией на протяжении двух лет. И теперь готовы запустить ее для проведения реальных транзакций. А спустя несколько недель клиенты банка тоже смогут протестировать новое решение.

В течение 2018 и 2019 годов HSBC будет уделять особое внимание дальнейшей разработке платформы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Китай и США впервые использовали блокчейн в товарной сделке. Поставка сои из США в Китай стала «первой полной товарной сделкой в сфере сельского хозяйства, использующей блокчейн-платформу».

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