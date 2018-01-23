Китай и США впервые использовали блокчейн в товарной сделке

В сделке также приняли участие крупные банки

Компания Louis Dreyfus из США впервые использовала блокчейн-платформу Easy Trading Connect (ETC) для продажи груза соевых бобов агропредприятию Shandong Bohi Industry из Китая. В сделке также приняли участие банки ING, Societe Generale и ABN Amro.

Поставка сои из США в Китай стала «первой полной товарной сделкой в сфере сельского хозяйства, использующей блокчейн-платформу».

Стоит отметить, что платформа ETC значительно упрощает и ускоряет торговые операции. В частности, она оцифровывает документы, такие как договоры купли-продажи, аккредитивы, и сокращает потребность в юридическом сопровождении сделки. По словам группы разработчиков, технология позволила ускорить проводимые сделки в пять раз.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам forklog.com