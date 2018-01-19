Украинская компания представила антикоррупционное решение для бизнеса

Решение позволит анонимно сообщать о коррупционных действиях внутри организации

Центр блокчейн-экспертизы Distributed Lab анонсировал решение на базе технологии блокчейн, которое повысит прозрачность управления в корпоративном секторе. Этот подход будет впервые протестирован именно в бизнес-среде. Но, по словам разработчиков, может стать прототипом решения для повышения прозрачности управления в публичном секторе и госорганах.

Проблема украинского корпоративного сектора — минимизация злоупотреблений и противоправных действий, осуществляемых должностными лицами компаний.

Как правило, о фактах и деталях злоупотреблений в рамках одной компании известно непосредственным участникам и третьим лицам (свидетелям) “коррупционных сделок”. В большинстве случаев свидетелям нет прямого интереса публично заявлять о фактах коррупции, поскольку им пришлось бы раскрыть свою личность, а значит — поставить под угрозу дальнейшее профессиональное развитие. Тогда как, анонимное заявление не является элементом доказательной базы. Во-первых, нет подтверждения личности конкретного свидетеля, а, во-вторых, нет гарантий, что под видом различных свидетелей не выступает одно и то же лицо.

В таком случае заявление бы не ассоциировалось с конкретным лицом для стороннего наблюдателя. Свидетель самостоятельно определял бы свою анонимность для тех или иных категорий наблюдателей, коими могли бы быть представители ревизионных органов компании и госорганов, а также журналисты и аудиторы. Один и тот же свидетель не мог бы подавать множество заявлений, свидетели и наблюдатели имели бы возможность отслеживать количество поданных заявлений против тех или иных лиц, а в случае судебного разбирательства была бы возможность проверить, кто и когда именно подавал заявление.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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