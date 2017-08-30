Uber обвиняют во взяточничестве

Власти США начали предварительное расследование в отношении компании

Согласно источникам, Министерство юстиции США начало выяснять, нарушили ли менеджеры Uber федеральный закон против подкупа иностранных должностных лиц.

The Wall Street Journal, ссылаясь на источники знакомые с ситуацией, сообщает, что министерство приступило к рассмотрению утверждений о том, что Uber, возможно, нарушил Закон о коррупционной практике за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), запрещающий давать взятки иностранным должностным лицам с целью открытия или ведения бизнеса.

Основываясь на результатах предварительного расследования, Министерство юстиции примет решение на счет того, открывать ли полноценное расследование FCPA в отношении компании Uber. Пока неясно, будет ли расследование охватывать одну или несколько стан, где работает Uber.

Представитель компании подтвердил, что Uber сотрудничает с Министерством юстиции в рамках предварительного расследования.

Новости о предварительном расследовании в отношении Uber поступили незадолго после того, как совет директоров одобрил кандидата на пост нового главы компании Дара Хосровшахи.

На сегодняшний день Uber работает в более 70 странах мира.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в приложении Uber появилась новая функция. Теперь в Uber можно заказывать поездки с несколькими пунктами назначения. Новая функция доступна как для пользователей, так и водителей на iOS и Android.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Uber расширил функционал своего приложения для бизнеса

По материалам pymnts.com