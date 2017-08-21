Uber расширил функционал своего приложения для бизнеса

Компания впервые с момента запуска провела масштабную модернизацию своей платформы Uber for Business

В новом Uber for Business учтено множество пожеланий и отзывов от пользователей.

Раньше о политике использования корпоративного Uber сотрудников должен был информировать HR-менеджер. При этом оставалось только надеяться, что работники будут соблюдать правила.

Однако теперь компании имеют возможность заранее установить эти правила и подстроить их под свои особенности. Менеджеры могут легко создавать программы с учетом различных ограничений (к примеру, на тип используемого автомобиля, общую сумму оплачиваемых поездок, время и место поездок).

Эти правила можно объединить с пользовательскими программами, в том числе программами первого и последнего километра для загородных поездок, перевозок льготных категорий сотрудников и общих транспортных расходов.

Uber также обновил интерфейс приложения, добавив новые возможности. Менеджеры теперь могут назначать поездки людям, не связанным непосредственно с компанией: клиентам, фрилансерам и т.п.

В целом, Uber for Business получил отличный редизайн и дополнительный функционал, которые делают его еще более простым в использовании на предприятиях любого масштаба. Компания Uber явно нацелена на дальнейшее расширение и развитие на рынке услуг для бизнеса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber вскоре запустится еще в одном городе Украины. В конце августа вызвать автомобиль через популярное приложение Uber можно будет и в Виннице.

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По материалам techcrunch.com